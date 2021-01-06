СК начал проверку после обрушения шахт на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 6 января. Обстоятельства и причины обрушения шахт Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке устанавливают сотрудники регионального СУ СК РФ.

После обрушения под завалами оказались пять горняков. Трое рабочих смогли выбраться на поверхность самостоятельно, двоих мужчин разыскивают сотрудники МЧС. На место ЧП планируется выезд оперативной группы. Проверку по факту обрушения также ведет региональная прокуратура.

В правительстве края ранее сообщили, что при необходимости к месторождению будет направлен вертолет медицины катастроф.