Супруга Сергея Малинина поделилась рецептом «вечной молодости» в Instagram

Москва, 6 января. Жена эстрадного певца Александра Малинина 58-летняя Эмма Малинина рассказала подписчикам личный секрет красоты и молодости у себя в блоге.

Несмотря на возраст, возлюбленная народного артиста Российской Федерации, по утверждению поклонников, выглядит очень свежо, имеет подтянутую фигуру и обладает хороших чувством стиля. В своем Instagram-аккаунте женщина рассказывает о жизни за границей, куда семья музыканта переехала уже давно, об учебе детей — близнецов Фрола и Устиньи в европейских школах, а также дает разные житейские советы.

Допустим, недавно Эмма Малинина опубликовала пост, в котором рассказывала, как без помощи стилиста составить трендовый гардероб, уметь сочетать вещи и тренировать насмотренность в моде. В этот раз женщина решила раскрыть свои ежедневные ритуалы красоты.

Начинающая бьюти-блогер отметила, что является адептом только утреннего и дневного ухода. Поскольку считает ночные крема «странной историей» и всего лишь маркетинговым ходом.

«Ночью кожа лица/рук/тела должна отдыхать и дышать, а не прилипать к подушке», — объяснила Малинина.

Она посоветовала использовать молочко при снятии макияжа, далее протереть кожу лица лосьоном. При помощи массажной щеточки светская львица делает легкое скрабирование и отмечает полезные свойства скраба, при котором отшелушиваются все ороговевшие частички кожи, и она становится шелковистой и естественной сияющей. В завершении Эмма наносит натуральное кокосовое масло и делает массаж для восстановления кровотока на лице во избежание отеков.

Многие подписчики поблагодарили Малинину за рассказ о глубоком очищении кожи. Однако нашлись и те, кто отметил, что супруга эстрадного певца не назвала ни одного бренда уходовой косметики, которой пользуется, а также отметили что скрабирование и постоянный массаж могут только усугубить ситуацию у некоторых типов кожи, допустим предрасположенных к акне.

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Вдохновившись Малининой, ведущая Первого канала Екатерине Стриженовой начала вести свой маленький блог. Она рассказала, как модно повязывать платок.