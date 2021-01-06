Курс биткоина обновил исторический максимум в 35 тысяч долларов

Вашингтон, 6 января. Цена самой известной цифровой валюты — биткоина в очередной раз побила исторический рекорд, преодолев отметку в 35 тысяч долларов, по данным последних торгов.

Как сообщает статистический ресурс CoinMarketCap на текущий момент времени (08:25 мск) биткоин продолжает дорожать и уже поднялся на 12,80%, до 35 234 тысяч долларов. Его максимальная цена за последние 24 часа равнялась 35 587 тысячам долларов.

Ранее аналитики JPMorgan предрекали, что курс биткоина в ближайший год может составить 50–100 тысяч долларов, а в долгосрочной перспективе — достигнуть 146 тысяч долларов. В середине декабря цена биткоина впервые в истории превысила 20 тысяч долларов.