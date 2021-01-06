Сборная США победила Канаду в финале МЧМ по хоккею

Эдмонтон, 6 января. Молодежная сборная США по хоккею в финальной встрече МЧМ с канадскими спортсменами одержала победу со счетом 2:0 и выиграла золотые медали турнира.

Канадские спортсмены впервые за всю историю противостояния с США пропустили шайбу первые при игре в равных составах. Возможно, этот факт и ознаменовал дальнейшее развитие событий на ледовой арене Эдмонтона.

После первой шайбы Алекса Туркотта на 14-й минуте встречи, Тревор Зеграс удвоил преимущество своей команды во втором периоде. Таким образом окончательный счет встречи установился на 21-й минуте встречи.

Напомним, что на МЧМ-2021 по хоккею только Россия смогла победить триумфаторов соревнования — США. На групповом этапе спортсмены из РФ обыграли американцев со счетом 5:3.