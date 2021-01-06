Американский адмирал признал США и Россию ответственными державами

Вашингтон, 6 января. РФ и США проявляют себя как ответственные державы, стремясь продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Такую оценку дал глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) американских вооруженных сил адмирал Чарльз Ричард. По его словам, новый ДСНВ станет примером эффективного сотрудничества Москвы с Вашингтоном. Двусторонние отношение стран в данной сфере свидетельствуют об открытости держав и понимании сторон в отношении действий друг друга.

«Это признак ответственной великой державы. Это атрибут, который должен быть в тех случаях, если вы стремитесь быть великой державой», — высказался военнослужащий.

Он не уточнил информацию о возможном возобновлении Россией и США инспекций в рамках ДСНВ, которые в 2020 году были временно прекращены из-за пандемии коронавируса. Однако Пентагон выступает за проведение подобных мероприятий.

Ранее Джейк Салливан, потенциальный кандидат на пост советника президента по национальной безопасности, заявил о возможном возвращении Вашингтона к обсуждению вопроса о продлении ДСНВ. Документ необходим для достижения прогресса в контроле над вооружениями, отметил политик.