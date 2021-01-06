Внук Коренева рассказал о страшном предзнаменовании перед смертью актера

Москва, 6 января. Смерть актера Владимира Коренева таит несколько загадок. И перед смертью звезда фильма «Человека-амфибия» получил мистический знак.

Артист Владимир Коренев скончался от коронавируса. Незадолго до его смерти в мир иной отошел любимец актера кот Барсик. Возможно, животное почувствовало скорый уход хозяина. Об этом рассказал внук легендарного Ихтиандра Егор Коренев.

Но это не единственная странная вещь, которая произошла с Владимиром Корнеевым. По словам внука, никто не знает, где актер умудрился заболеть коронавирусом. Он с начала эпидемии все время был дома и никуда не выезжал из страны. Ответ на этот вопрос уже никто не узнает.

«Дедушка писал книгу, но дописать не успел. Сейчас, после похорон, мы будем обсуждать с семьей ее выпуск. Он мечтал погулять на свадьбе правнучки, очень любил ее, как и всю семью. С марта дедушка был на самоизоляции, никуда не выходил, но болезнь все равно настигла его», – рассказал Егор Коренев.

Вместе с женой Алевтиной Константиновной Владимир Коренев жил на даче и работал над пьесой, которую мечтал поставить. В его работе очень помогла дочь Ирина. Но актер не успел. Вся семья надеялась на чудо, как только стало известно о болезни актера. В больницу его отвез Егор Коренев. Народного артиста Российской Федерации Владимир Коренев скончался в столичной больнице 2 января на 81-м году жизни. Прощание состоялось 5 января в Электротеатре «Станиславский». Похоронили Владимира Коренева на Введенском кладбище в Москве.