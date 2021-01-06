Дизайнеры «Колеса.ру» разработали дизайн новой ГАЗ-3102 «Волга»

Москва, 6 января. Изображения современной интерпретации легкового автомобиля от «Волги» появились в Сети.

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) начал производство ГАЗ-3102 в 1981 году. Дизайнеры сервиса «Колеса.ру» решили, что отечественный производитель давненько не выпускал новинок и решили пофантазировать, как бы выглядела новая модель «Волги».

На иллюстрациях автомобиль имеет хромированную радиаторную решетку с вертикальными ламелями, с ней стыкуются стандартные фары. «Легковушка» имеет типичные угловатые формы бокового остекления.

Также модель снарядили наружными зеркалами на ножках и большим запасом задний свес. Крышка багажника вытянута в длину. Машина имеет фонарями со светодиодами и стандартными колесными дисками.

Ранее издание РИАМО рассказало, где и какие парковки открылись в Москве с 5 января.