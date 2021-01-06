Два шахтера оказались под завалами после обрушения Асачинского рудника

Петропавловск-Камчатский, 6 января. Пять человек едва не погибли в результате обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения. Трое из них смогли выбраться на поверхность самостоятельно.

Связь с остальными была утеряна. Для их поисков задействована группа специалистов военизированной горноспасательной части и объединение из девяти внештатных работников спецподразделения при предприятии. Все силы привлечены к мероприятиям по разбору завалов и спасению пострадавших. Информацию об инциденте подтвердил источник ФАН в МЧС.

Врио замглавы правительства Камчатского края Александр Заболиченко заявил, что силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать необходимую помощь.

Ранее порядка 11 шахтеров стали жертвами террористов в пакистанской провинции Белуджистан. Нападение на сотрудников произошло вблизи угольного месторождения Мачх.