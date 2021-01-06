Власти Москвы рассказали о графике работы транспорта в рождественскую ночь

Москва, 6 января. Московский транспорт будет работать допоздна в Рождество. Об этом пишет пресс-служба департамента в своем Telegram-канале.

Решение о продлении графика работы было обусловлено поздними службами в храмах Москвы с 6 на 7 января. Метро и Московское центральное кольцо будут функционировать до 02:00 ночи. МЦД запустят дополнительные утренние и ночные рейсы. Их актуальное расписание есть на сайте перевозчика и в специальном приложении.

Помимо этого, 168 единиц наземного транспорта будут ходить до 03:00 часов и еще 15 маршрутов останутся на полную ночную смену. Как отмечает портал РИАМО, власти столицы сделали все уличные парковки бесплатными до 9 января включительно.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Москва, имеющая профицитный бюджет, и дальше будет финансово помогать другим регионам страны.