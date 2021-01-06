Ученые надеются на вакцину для сдерживания коронавируса в России

Москва, 6 января. Ситуация с коронавирусом в России может развиваться по двум сценариям: остановка мутации из-за иммунитета или изменение вируса.

Люди, которые приобретут иммунитет после болезни или прививки, смогут сдержать распространение коронавируса или свести эпидемию на нет. При другом сценарии, вирус станет похож на грипп, и тогда придется создавать новую вакцину и делать другие прививки, уверен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

В 2021 году ожидается снижение заболеваемости COVID-19. Несмотря на мутацию, до лета специалисты будут фиксировать число больных, а затем вирус пополнит ряд респираторных инфекций, уверена вирусолог РМАНПО Елена Малинникова. Спад числа заражений должен начаться уже в начале весны.

Ученые возлагают большие надежды на вакцинацию от коронавируса. Большинство россиян нужно привить к следующему году, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Вирус исчезнет в том случае, если иммунитет появится у 60-70% населения.

Но пока коронавирус продолжает мутировать и распространяться. «Британский» штамм обнаружили уже в 41 стране. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Специалисты продолжают выяснять, насколько эта мутация опаснее привычной инфекции.

Ранее российский Минздрав объявил о высокой эффективности вакцины «Спутник V». Об этом сообщило издание РИАМО.