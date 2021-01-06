Актер Добронравов отреагировал на обвинение в кумовстве в кино

Москва, 6 января. Виктор Добронравов часто слышит в свой адрес, что в кино он попал благодаря своему отцу. Но актер утверждает обратное.

Виктор Добронравов со старших классов мечтал стать актером. О других профессиях он и не думал. Актер поделился своими историями, когда его обвиняли в блате. И, чтобы заверить всех хейтеров, он рассказал, что поступил на платное отделение.

Актера часто обвиняют, что дорогу в творческую профессию ему продолжил его знаменитый отец Федор Добронравов. И хотя Добронравов-младший старается не обращать внимания на такие комментарии, они все равно его расстраивают.

«Вот ты живешь, работаешь, набиваешь какие-то шишки, ошибаешься, у тебя своя дорога, свой путь, полный всяких трудностей», — подметил Виктор Добронравов.

Для примера он привет фильм «От печали до радости», продюсером которого выступил звезда «Сватов». Федор Добронравов снял этот фильм и пригласил поучаствовать своих сыновей — Виктора и Ивана. Картина о любви и семье. Но некоторые в комментариях отмечают, что в нем сплошное кумовство.

«Какое, к черту, кумовство? Люди нашли сценарий, нашли режиссера, нашли оператора, сделали фильм для вас, для зрителей, для тебя конкретно, который сидит и пишет всякую чушь», — высказался Добронравов-младший.

Артиста окружает много негатива. Но он заверяет, что ему на колкости «все равно». Нужно быть выше этого, уверен актер. Подобный отрицательный шквал посыпался на картину «Т-34», в которой Виктор Добронравов исполнил роль механика-водителя Степана Василенка. Тогда украинское посольство в США призвало ограничить прокат фильм, так как он популяризирует агрессию России в мире. Но актер утверждает, что кинолента посвящена подвигу в годы Великой Отечественной войны и к политике не имеет никакого отношения.

Ранее РИАМО сообщало, что артиста Владимира Коренева похоронили в Москве на Введенском кладбище 5 января. Известный советский актер умер из-за коронавируса.