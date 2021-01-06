Неустановленные лица угрожали совершить атаку на Капитолий в США

Вашингтон, 6 января. Американские диспетчеры перехватили аудиозапись, на которой неизвестные раскрыли план по разрушению Капитолия в день утверждения Конгрессом США итогов выборов.

Неизвестные заявили о намерении отомстить Вашингтону за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, влетев в здание на самолете. ФБР воздержалось от комментариев по этому поводу, однако отметило всю серьезность, с которой сотрудники ведомства относятся к угрозам в отношении общественной безопасности.

Накануне авиадиспетчеры получили напоминание о необходимости экстренно уведомлять руководство о любой угрозе или воздушном судне, которое отклонилось от заявленного маршрута.

Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января 2020 года. Его убили в результате спецоперации США в районе Международного аэропорта Багдада.

Ранее действующий президент США получил «красное уведомление» об аресте после обращения Тегерана в Интерпол. Политика обвинили в организации убийства иранского генерала.