Россия поднялась на 50 место в рейтинге «Индекса паспортов»

Москва, 6 января. Российская Федерация поднялась на одну строку и разместилась на 50 месте в рейтинге «Индекса паспортов мира», составленного консалтинговой компанией Henley & Partners.

Организация уже больше 15 лет совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта составляет этот рейтинг. Как отмечают эксперты, 2020 год однозначно подпортил статистику, так как из-за пандемии коронавируса большинство соглашений о безвизовом режиме перестали работать.

Однако лидерство по количеству стран, доступных гражданам для посещения без визы, по-прежнему удерживает Япония — 191 государство. На одну страну отстает Сингапур. Третье место поделили Южная Корея и Германия — 189 безвизовых соглашений.

Ранее россияне рассказали, в каких случаях готовы отказаться от путешествия за границу. Обязательная вакцинация от коронавируса оказалась одной из главных причин.