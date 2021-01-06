Успенская заинтриговала подписчиков глубоким декольте и новым проектом

Москва, 6 января. Звезда отечественного шансона выложила в свой Instagram-профиль фото в пикантном образе с вырезом в черной блузе. Так Любовь Успенская проанонсировала готовящийся проект.

На снимке певица позирует в шелковой блузке черного цвета с белыми кружевными рукавами и легких брюках из плиссированной ткани. За спиной женщины горит камин, сама она облокотилась на диван, на котором хаотично разложены листы с записями. В центре фотографии глубокое декольте Успенской.

«Вы не представляете, какую красоту мы снимаем. Все ради вас, друзья», — подписала она публикацию.

За несколько часов фотография собрала более десяти тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Нижегородская актриса и подруга певицы Наталья Лапина продолжила интригу, сообщив под постом, что она знает, о чем говорит Любовь и очень ждет выхода.

«Любовь! Я в вас влюбился!; Ах, какая женщина, мне б такую! Люба-Любонька; Вы очаровательны, очень душевная, искренняя, незаменимая и неповторимая; С нетерпением жду выхода нового клипа, если это он!; Кажется, нас ждет что-то интересное; Больше 35 лет не дашь!» — прокомментировали поклонники публикацию 66-летней звезды.

Однако и хейтеры не остались в стороне. Они вновь обвинили королеву шансона в отсутствии вкуса, стиля, и что та «молодится», припомнив знаменитости недавнее участие в шоу «Пацанки».

Но Любовь Успенская не обращает внимание на эти нападки, поскольку она начала активно восстанавливать карьеру и наконец-то помирилась со своей дочерью Татьяной Плаксиной. О чем певица откровенно рассказала в начале этого года в своем Instagram-профиле. По словам Успенской, под бой курантов она загадала восстановить отношение с дочерью в 2021 году. После чего ей буквально сразу позвонила Татьяна.

Ранее певица Вера Брежнева опубликовала свою фотографию с «опухшим» после праздников лицом. Фанаты оценили навыки фотошопа экс-участницы группы «ВИА Гра».