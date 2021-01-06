Юрий Лоза обвинил Петросяна в зачитывании анекдотов из Интернета

Москва, 6 января. Певец и композитор Юрий Лоза подверг критике российских юмористов за несмешные шутки на тему новогодних праздников. Особенно от Лозы досталось Евгению Петросяну. По словам музыканта, комик просто читал с бумажки найденные в Сети анекдоты.

Юрий Лоза в пух и прах разнес юмористические передачи, которые транслируются в новогодние праздники. На своей странице в Facebook музыкант написал, что попытки комиков острить на заезженные темы вызывают у него сострадание. Лоза даже придумал термин для этих «жалких потугов» — «смехояма».

«Уже в исполнении Аркадия Райкина эти хохмы попахивали похождениями поручика Ржевского, а сегодня и подавно. Повсеместное «пересаливание лицом», как говорил Жванецкий, только усугубило и без того безрадостную картину деградации юмора», — пишет композитор.

Отдельного упоминания «удостоился» Евгений Петросян. Лоза остался недоволен тем фактом, что юморист зачитывал шутки с бумажки.

«Апофеозом «смехоямы» стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из Интернета», — отмечает Юрий Лоза.

Подписчики артиста поддержали его точку зрения.

«Там, где вся эта аншлаговская «петросяновщина», давно уже юмора нет. Вроде и шутят, а взгляд у каждого холодный змеиный», — комментирует Александр А. «Достали они жутко. Одни исписались и уже попахивают, а за спасением — только в Интернет! Молодые ничего кроме пошлятины и секса не освоили — уже пахнет от них мерзостью», — считает Александр П. «Петросяна смотрят те, кто не пользуется Интернетом. Поэтому им шутки Петросяна звучат свежо», — пошутила Нина Н.

Ранее Юрий Лоза в интервью ФАН рассказал, как встретил Новый год и как собирается отметить оставшиеся праздники. По его словам, как и все жители России, он встретил Новый год дома.