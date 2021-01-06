СБУ арестовала жителя Закарпатской области за призывы к сепаратизму

Киев, 6 января. Служба безопасности Украины (СБУ) провела задержание жителя города Берегово за призывы к отделению Закарпатской области от Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник СБУ сообщил, что по предварительным данным гражданин создал несколько аккаунтов в разных социальных сетях и начал через них активно распространять агитационный материал экстремистского содержания по нарушению целостности территории украинского государства. Лингвистическая экспертиза подтвердила версию, что в текстах обвиняемого содержатся призывы к сепаратизму.

Задержанному гражданину сообщили об открытии уголовного делопроизводства. Ему предъявляют обвинение по ч. 1 ст. 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Недавно глава Крыма Сергей Аксенов предрек Украине распад. Свое высказывание он аргументировал очередным факельным шествием украинцев в честь дня рождения Бандеры. По мнению Аксенова, государство, разрешающее подобное мероприятие, не имеет будущего.