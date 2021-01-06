Возлюбленный Бузовой спас Киркорова от страшной депрессии

Москва, 6 января. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал о своей депрессии. Выбраться из подавленного состояния ему помог блогер и певец Дава.

Филипп Киркоров признался в некоторых психологических трудностях в 2020 году. Он долгое время не мог избавиться от уныния. Но на помощь пришел артист и возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян. Вместе они создали хит «Ролекс». Пост с признанием поп-король опубликовал на своей странице в Instagram.

«Летом эта песня спасла меня от уныния, а финал года стал ярким на события и побаловал нас с Давой всевозможными наградами», — написал Киркоров.

Пандемия коронавируса оставила многих звезд шоу-бизнеса без работы. Но дуэт с Давой вдохнул в Киркорова новую жизнь. Сотрудничество исполнителей началось летом 2020 года. Премьера их совместного клипа состоялась в августе. Ролик за пару дней посмотрели 2,5 млн раз.

Казалось, что король российской эстрады лично контролировал весь процесс съемок клипа и заботился о рейтингах песни. Но многих поклонников такой тандем не впечатлил. Некоторые посчитали, что Давид Манукян просто воспользовался популярностью Филиппа Киркорова, чтобы привлечь к себе новую аудиторию. Звездный дуэт никак эти высказывания не прокомментировал.

А вот 2020 год певец Филипп Киркоров решил провести порознь со своим другом Николаем Басковым. Король эстрады с размахом отпраздновал Новый год в своем особняке в окружении звезд шоу-бизнеса. Среди приглашенных оказались Тимати с мамой, Алена Шишкова с дочерью, Григорий Лепс, Джиган с Оксаной Самойловой, Егор Крид и другие артисты. Но Николая Баскова среди гостей не оказалось. Выяснилось, что «золотой голос России» решил отметить праздник в кругу своей семьи.