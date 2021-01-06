Джигурда пытается доказать непричастность Ефремова к смертельному ДТП

Москва, 6 января. Российский актер и шоумен Никита Джигурда заявил, что намерен добиться освобождения Михаила Ефремова из тюрьмы. По его мнению, осужденный за смертельное ДТП актер не виновен.

«Я до сих пор на тысячу процентов знаю, что Миша невиновен. Мы предоставим все документы, которые у нас не приняли в суде первой инстанции, доказывающие то, что Миша не сидел за рулем в тот роковой вечер, когда погиб Сергей Захаров», — заявил артист в беседе с порталом Sobesednik.ru.

Джигурда также отметил, что продолжаются суды по делу о смерти его кумы Людмилы Браташ. Ранее ему удалось доказать свою невиновность в ее гибели.

«Теперь инициирована проверка по этому делу уже мной в отношении других людей – водителя Люды и его жены. Также у меня идет несколько судов за клевету в мой адрес», — сказал Никита Джигурда.

Помимо этого, артист выступил против коронавирусных ограничений. Он считает, что люди слишком легко поддаются самовнушению и панике.

«Я изначально говорил и говорю, что коронавирус существует. Я изучаю его. Многие академики утверждают, что смертность от него составляет 0,1% от всех смертей в нашей стране. <...> Как говорят академики, это эпидемия страха и самовнушения», — высказал свою точку зрения эпатажный артист.

Ранее близкий к уголовному делу Ефремова источник сообщал, что актер якобы хотел избежать ответственности за смертельное ДТП и намеревался сбежать в Латвию сразу после трагедии. По данным СМИ, это связано с наличием у Ефремова недвижимости и вида на жительство в прибалтийской стране.