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Политики Украины «тайно» сделали прививку от COVID-19 за 2500 евро

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Политики Украины «тайно» сделали прививку от COVID-19 за 2500 тысячи евро

Киев, 6 января. Партия вакцины Pfizer была доставлена на Украину чартерным рейсом в конце декабря. Об этом сообщил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

Препарат был ввезен на территорию страны без таможенного оформления, заявил Бродский в блоге портала «Обозреватель», где он является главой редакционного совета. Как утверждает автор статьи, вакцина была ввезена с помощью прикрытия «паспортом какого-то депутата».

«По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии «Медиленд», но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины», — заявил Бродский.

Он обвинил политиков в «тайной» вакцинации от COVID-19, добавив, что стоимость двух препаратов обошлась чиновникам в две с половиной тысячи евро (около 220 тысяч рублей). В Европе стоимость такой прививки составляет всего 30 евро (примерно 2,7 тысячи рублей).

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