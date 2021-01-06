Российские хоккеисты проиграли финнам в матче за бронзовые медали МЧМ

Эдмонтон, 6 января. Молодежная сборная России по хоккею впервые в истории проиграла матч за 3-е место чемпионата мира.

Встреча российской и финской сборных закончилась со счетом 4:1 в пользу скандинавов. Игра прошла в канадском городе Эдмонтон.

Матч для российской сборной начался на позитивной ноте. Хоккеисты из РФ открыли счет в игре. Шайбу себе в актив записал Илья Сафонов. Во втором периоде финны смогли сравнять счет после удачного броска Антона Лунделля. В последнем периоде россияне не смогли переломить ход встречи и пропустили еще три шайбы.

Россияне проиграли в полуфинальной встрече канадским хоккеистам. Тогда игра закончилась разгромной победой хозяйки турнира со счетом 5:0.