ВОЗ: новый штамм коронавируса выявлен в 41 стране

Женева, 6 января. Новый штамм коронавирусной инфекции был зафиксировано в 41 стране и территории, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Случаи заболевания разновидностью коронавируса VOC-202012/01 также выявлены в пяти из шести регионов ВОЗ. Этот штамм впервые был зафиксирован в Великобритании. Известно, что он распространяется на 70% быстрее своего предшественника.

Кроме того, разновидность вируса под названием 501Y.V2, впервые появившаяся в ЮАР, обнаружена еще в шести других странах/территориях/ районах. Пока неизвестно, является ли этот вирус более опасным, чем "стандартная" версия инфекции.

Многие страны Европейского союза уже ввели локдауны, причем более жесткие, чем раньше. Выявление нового штамма вызывает панику у граждан. Ситуация в некоторых странах критическая.