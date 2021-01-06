ДНР планирует модернизировать пропускные пункты на границе с Россией

Донецк, 6 января. ДНР собирается оборудовать пункты пропуска на границе с Россией современными средствами контроля для ускорения прохождения таможенного досмотра.

Министерство доходов и сборов ДНР сообщило, что в планах провести модернизацию на контрольно-пропускных пунктах «Успенка» и «Мариновка». Конкретные сроки реализации ведомство не уточнило.

По информации министерства, в текущем году ДНР собирается оснастить пункты таможенного контроля на границе с Россией рентген-установками для проведения подробного досмотра легковых и грузовых автомобилей, а также их содержимого. Такие меры, по данным ведомства, значительно ускорят досмотр проезжающих через границу транспортных средств на предмет провоза запрещенных предметов.

Недавно Министерство транспорта ДНР отчиталось об организации рейсов граждан республики в РФ с целью оформления российских паспортов. По последним данным, совершено почти 4 тыс. рейсов.