Пожар уничтожил храм святителя Василия Великого в ДНР

Горловка, 6 января. Огонь полностью разрушил Свято-Васильевский храм в ДНР. Жертв и пострадавших в результате пожара удалось избежать.

Инцидент произошел на территории населенного пункта Кондратьевка вблизи Горловки, которая с 2014 года контролируется ДНР. Информацию о потере культурного наследия подтвердил глава администрации города Иван Приходько. По его словам, храм находился на улице Вересаева.

«В 22:00 в результате пожара полностью уничтожен Свято-Васильевский храм Василия Великого в Кондратьевке», — рассказал политик.

Ранее десять человек, включая троих детей, едва не сгорели заживо при пожаре в центре Санкт-Петербурга. Прибывшие на место спасатели зафиксировали возгорание в трехкомнатной квартире на улице Декабристов.