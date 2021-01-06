Астролог Мурзина объяснила вспыльчивость главы МВД Украины Авакова

Киев, 6 января. Арсен Аваков довольно интересная личность, о планах которого можно только догадываться. Портал «Украина.ру» решил составить астрологический портрет политика.

В 2005 году Арсен Аваков стал губернатором Харьковской области. Этим званием его наделил Виктор Ющенко. Спустя пять лет Аваков рассказал о предательстве со стороны последнего. В том же 2010 году он оказался в команде Юлии Тимошенко, которая, как выяснилось, была сильнее президента Ющенко. После жизнь Авакова круто менялась, а должность главы МВД оставалась за ним. Но он не видит смысла благодарить судьбу за что-либо, так как стал беднее.

У Арсена Авакова в карте рождения Хирон делает аспект с Солнцем в Козероге, что, с точки зрения астрологии, делает его двойственным и «себе на уме». Сам деятель считает себя «русскоязычным украинским националистом». Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Аваков часто употребляет цитату, что хороший политик должен уметь находить общий язык с теми, кто ему не нравится. «Украина.ру» называет такую формулировку по отношению к политику хамелеонской. И если бы он жил в другое время, мог бы стать тайным министром или успешным купцом.

«Это и есть «жизненное кредо». Человек с сильно проявленным Хироном думает именно так», – пишет издание.

Любимым автором Авакова является фантаст Роберт Хайнлайн. Особенно произведения, которые объясняют, что люди вокруг могут быть не теми, за кого себя выдают. Министр и сам не против играть разные роли, никогда не показывая своего настоящего лица. За любовь к подобной «фантастике» в гороскопе отвечает Хирон, а за «науку» — три планеты в Козероге в аспектах к нему. В гороскопе Авакова заложена тяга к публичности, но в то же время есть желание действовать незаметно.

Арсен Аваков иногда ведет себя вспыльчиво. К примеру, ссора с Саакашвили, в ходе которой он бросил в оппонента стакан с водой в ответ на оскорбления. Это объясняется фазой Луны во Льве, к которой делает аспект Уран, где хочется вызвать восхищение, особенно с помощью неожиданных, а иногда и неадекватных реакций. Похожая ситуация у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Он тоже может броситься стаканом воды в обидчика. О себе такие люди обычно говорят напыщенно.

Человек с сильным Хироном не будет посвящать окружающих в свои планы, несмотря на тягу к публичности. Поэтому сложно предугадать, что конкретно планирует делать Арсен Аваков.