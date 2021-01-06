Более 15 тысяч жителей Италии заразились коронавирусом за сутки

Рим, 6 января. Общее число зараженных новым типом коронавируса в Италии с начала пандемии достигло почти 2,2 млн человек. За сутки в стране выявили больше 15 тыс. новых случаев.

Жертвами за это время стали 649 пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего с момента распространения вируса в республике скончались свыше 76 тыс. человек. Информацию об этом подтвердили в Министерстве здравоохранения Италии. Накануне коронавирусную инфекцию диагностировали почти у 11 тыс. жителей страны.

Ранее стало известно о выявлении свыше 24 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в России. В общей сложности в стране зафиксировали более 3,2 млн инфицированных. Победить вирус удалось свыше 2,6 млн пациентов, умерли за это время почти 60 тыс. человек. Отечественные специалисты провели порядка 92 млн тестов на наличие возбудителя COVID-19 в организме, передает оперштаб.