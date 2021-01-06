Вера Брежнева рассмешила фанатов своим «опухшим» лицом

Москва, 6 января. Певица Вера Брежнева решила разыграть своих подписчиков в Instagram с помощью фотошопа. Исполнительница продемонстрировала фанатам, как бы она выглядела, если бы ела все подряд в новогодние праздники.

Заставить улыбнуться своих подписчиков для певицы не составляет особого труда. Экс-участница группы «ВИА Гра» опубликовала фото с располневшим лицом.

«Уже второй год подряд новогодние праздники для меня — это не повод объедаться. В начале года сделать детокс — вот подарок своему организму», — написала звезда в Instagram-stories.

На самом деле Вера Брежнева тщательно следит за своей внешностью и питанием, а также регулярно занимается спортом. Певица не пользуется услугами пластических хирургов. Многие поклонники называют эталоном ее внешность и фигуру.

Недавно Вера Брежнева сфотографировалась в объемном свитере у новогодней елки. Столь необычный стиль звезды спровоцировал слухи о ее третьей беременности. «Подогрела» слухи о беременности и неоднозначная подпись к снимку, в которой говорилось о «заветных желаниях». Исполнительница решила не интриговать фолловеров, заявив, что пока не ждет пополнения в семье. Однако до этого Вера Брежнева признавалась, что не против еще раз стать матерью. Она отметила, что выросла в многодетной семье, и считает, что «это круто».

В декабре Соня Киперман, старшая дочка Веры Брежневой, показала свою стройную фигуру, не уступающую по красоте знаменитой матери. 19-летняя девушка активно ведет Instagram и не стесняется показывать свое тело в откровенных купальниках.