Суд Джорджии отказал исковым требованиям Трампа о результатах выборов США

Вашингтон, 6 января. Очередные исковые требования действующего президента США Дональда Трампа о непризнании итогов выборов были отклонены судом штата Джорджия.

Юристы Трампа подали иск 31 декабря. В тексте заявления было указано, что суду необходимо вынести постановление о признании результатов выборов нелегитимными. По мнению команды действующего президента, власти нарушили избирательный процесс при проведении досрочного голосования по почте. Вместе с тем юристы утверждают, что местные власти «ненадлежащим образом провели сертификацию» результатов выборной гонки.

Суд не увидел нарушений в обработке бюллетеней, а сам электоральный процесс, по мнению судейской коллегии, проведен в соответствии с действующим законодательством США. Согласно последним данным, в Джорджии пересчет голосов проводился дважды.

Ранее Трамп подавал аналогичный иск в суд штата Висконсин. Тогда юристы президента пытались подать апелляцию на решение Верховного суда, который опроверг заявления республиканцев о массовых нарушениях на выборах США.