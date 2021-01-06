Спецслужбы США обвинили Россию в попытке получить разведданные

Вашингтон, 6 января. Массовая хакерская атака на федеральные учреждения, которая произошла в декабре, «вероятно, происходила из России», заявили спецслужбы США.

Такие выводы сделало агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), входящее в структуру Министерства внутренней безопасности. Ведомство считает, что Россия якобы производила целенаправленные кибератаки на правительственные и неправительственные сети.

Около 18 тысяч клиентов компании SolarWinds Orion попали под удар кибератаки. Небольшое число из них стало жертвами злоумышленников в их сетях. В настоящий момент расследование «взломов» продолжается.

«Мы обнаружили меньше десяти правительственных ведомств, которые входят в эту категорию, и работаем над тем, чтобы выявить и оповестить неправительственные учреждения, которые также могли пострадать», — говорится в заявлении.

Американские спецслужбы назвали инцидент «серьезным взломом». Они отметили, что устранение последствий потребует постоянных и целенаправленных усилий.

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