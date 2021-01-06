Пять российских лыжников стали лучшими в индивидуальной гонке «Тур де Ски»

Берн, 6 января. Российские лыжники заняли весь пьедестал почета на четвертом этапе «Тур де Ски». Первым оказался спортсмен Александр Большунов.

Дистанция составила 15 км. Спортсменам предстояло преодолеть ее свободным стилем. Финишировал первым Александр Большунов с результатом 32 минуты 49,6 секунды. С опозданием на 8,3 секунды вторым прибыл Денис Спицов. Третью строчку занял Иван Якимушкин (+13,9 секунды).

Сразу за ними финишировали еще два российских спортсмена. На четвертом месте оказался Алексей Червоткин, а на пятом — Артем Мальцев. Евгений Белов финишировал седьмым, Андрей Мельниченко — восьмым, Александр Терентьев — 15-м. 23-м закончил гонку Илья Семиков, а 51-м — Глеб Ретивых.

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