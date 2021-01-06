НТВ стремительно вытесняет Первый канал и «Россию-1» с новогоднего эфира

Аналитики из компании Mediascope подвели итоги новогодней ночи на российском телевидении, назвав лидеров по количеству зрителей. Как и ожидалось, самыми просматриваемыми стали Первый канал и «Россия-1». При этом свои позиции укрепил НТВ. Его доля в новогоднем прайме (20:30 — 01:30) выросла до 16,2%. В прошлом году его показатели составляли всего 7,7%.

Согласно данным аналитиков, в предновогодний отрезок С 22:30 до 23:30 НТВ несколько раз выходил на первое место по просмотрам в сравнении с «Первым» и «Россией-1». Данный результат был немыслим в предыдущие годы. Телеканал добился успешных показателей во многом благодаря праздничному выпуску шоу «Маска».

Однако графики демонстрируют, что после 01:00 1 января зрительский интерес к телеканалу снизился. Снижение связано с окончанием новогодней «Маски» и началом «Квартирника у Маргулиса». Стоит отдать должное продюсерам телеканала, так как рейтинги «Маски» росли на протяжении всего года.

Тем не менее лидерами зрительских просмотров все еще остаются Первый канал и «Россия-1». Статистика показывает, что самым популярным праздничным шоу стала «Новогодняя ночь на Первом», которая представляла собой не привычный ежегодный «огонек» с участием звезд шоу-бизнеса, а коллекцию лучших выступлений за последнюю четверть века эфира в честь юбилея канала.

Первый канал также стал абсолютным лидером предновогоднего дневного слота. В период с 16:00 до 19:15 телеканала транслировал классику советского кинематографа — «Джентльменов удачи» и «Любовь и голуби». Рейтинги «Первого» в этот промежуток составляли 15-20% по всей стране. Рейтинг «России-1», транслировавшей в это время «Королей смеха» и «Служебный роман», едва достигали 15%. Позже «Россия-1» все-таки сравнялась с «Первым», начав показ фильмов «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Перед Новым годом россияне также с интересом пересматривали на Первом канале «Девчат» (14,5%) и «Иронию судьбы» (18,3%). Зрителей «России-1» привлекли «Карнавальная ночь» (12,9%) и «Москва слезам не верит» (16%). Сериалы и ТВ-шоу («Уральские пельмени», «След», «Пес») на других телеканалах в итоге набрали менее 10% среднесуточной доли зрителей.