Страны СНГ померились высотой главных новогодних елок

Москва, 6 января. Страны СНГ с самыми высокими наряженными елками на Новый год определил портал ТурСтат.

Победительницей стала искусственная елка из Туркмении высотой 41 метр, она установлена в центре Ашхабада возле культурно-развлекательного центра «Алем». Второе место заняла новогодняя красавица из Ташкента, высота этой елки достигает 36 метров. Находится она рядом с Национальной библиотекой Узбекистана имени Алишера Навои. Замыкает тройку лидеров Минск с 30 метровым нарядным деревом на Октябрьской площади.

Главные ели высотой 25 метров находятся в Казахстане, Кыргызстане и в России, только в Москве на Красной площади стоит живое дерево, в отличие от ее искусственных соперниц.

Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщили, что оборот российского рынка новогодних елок составил 10 млрд рублей. Специалисты связывают такое увеличение продаж с пандемией коронавируса.