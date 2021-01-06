Харьковская компания подтвердила подачу запроса на регистрацию «Спутника V»

Харьков, 6 января. Фармацевтическая компания «Биолек» подавала в Минздрав Украины документы, необходимые для госрегистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Информацию об этом на фоне многочисленных слухов подтвердили представители корпорации. Согласно заявлению, запрос был отправлен в санитарное ведомство 31 декабря прошлого года.

Однако заместитель министра Виктор Ляшко ранее отверг все предположения об использовании Украиной российского препарата. По его словам, в стране будут применяться исключительно вакцины, успешно прошедшие третью фазу испытаний.

«В адрес минздрава Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации... вакцины Гам-КОВИД-Вак», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте АО «Биолек».

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила инициатором сбора подписей на получение и производство отечественной вакцины «Спутник V». Его планируется начать с жителей Покровска, Доброполья и Мирнограда.