Специалисты выделили худшие долгосрочные последствия коронавируса

Москва, 6 января. Ученые из США и Великобритании выявили ряд последствий длительного течения коронавируса. Они могут сохраняться несколько недель.

Пациенты с затяжным коронавирусом не могут вернуться к работе на протяжении шести месяцев после заражения. Многие утверждают, что врачи не верят жалобам после обращения за помощью.

Часть заболевших восстанавливается за пару недель, но симптомы могут длиться месяцами. Среди основных последствий ученые выделили тревожность, депрессию, неспособность ясно мыслить или фокусироваться на чем-то. У многих воспаляется сердечная мышца, повреждаются почки. Замечаются боли в тестикулах, проблемы с мочеиспусканием. У женщин сбивается менструальный цикл. Фиксируются инсульты, припадки и судороги.

Недавно ученые нашли еще один симптом, который может указывать на наличие коронавируса. Они провели исследование с участием четырех миллионов пациентов с заболеванием и выяснили, что пульс у них учащенный. Пульс измеряли у добровольцев в состоянии покоя.