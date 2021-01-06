Российские миротворцы сопроводили колонну беженцев в Нагорный Карабах

Степанакерт, 5 января. Почти 180 жителей Нагорного Карабаха вернулись в свои дома из Армении, куда бежали во время эскалации конфликта между силами Армении и Азербайджана, сообщает Минобороны РФ.

Безопасность колонны на протяжении всего пути обеспечивали российские миротворцы. Под их контролем автобусы с жителями республики прибыли на территорию столицы. С момента заключения перемирия между Баку и Ереваном в регион вернулись более 47,5 тыс. беженцев.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 178 человек», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выказал намерение построить в Карабахе международный аэропорт. По его словам, правительство начнет кампанию по осуществлению инициативы после разминирования всей территории республики.