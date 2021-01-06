Шесть человек стали жертвами массового ДТП под Смоленском

Смоленск, 5 января. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после гибели шести человек в ДТП на территории Смоленской области, передает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Авария произошла на 16-м километре юго-западного обхода административного центра. На автодороге водитель Hyundai врезалась в машину марки ГАЗ, движущуюся в попутном направлении. В результате она потеряла контроль над управлением и совершила выезд на встречную полосу, после чего случилось столкновение с ВАЗ-2115.

«В результате погибла водитель иномарки и женщина-пассажир, в автомобиле ВАЗ погиб водитель и три пассажира», — уточнили в ведомстве.

Похожий случай ранее произошел в Турции. Там ДТП унесло жизни семьи из четырех человек. Выжить удалось только 12-летнему внуку водителя, его с различными по степени тяжести травмами доставили в больницу.