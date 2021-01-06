ЦИК Украины намерен провести местные выборы в Донбассе весной

Киев, 5 января. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины попросила подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей сообщить о готовности к проведению первых местных выборов.

Как заявляет пресс-служба ЦИК, правительство Украины планирует организовать местные выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов на отдельных территориях Донбасса 28 марта 2021 года.

В начале августа 2020 года областные военно-гражданские администрации (ОГА-ОВГА) уже передавали в Киев информацию о невозможности проведения выборов в Бахмутском, Волновахском, Мариупольском и Покровском районах Донецкой области и Северодонецком и Счастьенском районе Луганской области.