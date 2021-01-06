Первый канал стал лидером по просмотрам в новогоднюю ночь. Колонка Вадим Манукяна

Mediascope подвел очередные итоги новогодней ночи на федеральных каналах. В первые дни после Нового года цифры были разосланы вещателям. Позднее вещателями информация была предоставлена эксперту комиссии по СМИ ОП РФ Вадиму Манукяну и он делится исчерпывающими данными с ФАН в рамках своей традиционной колонки.

Новогодняя ночь 2021 принесла успех Первому каналу. В последние годы канал активно экспериментирует с «новогодними огоньками» и это приносит свои плоды. «Россия-1» предпочитает ничего не менять в своих «Голубых огоньках» и это, как показывают рейтинги, негативно сказывается на цифрах. Предновогодний слот 22.30 — 00:00 яркий тому пример. «Новогодний маскарад на Первом» (рейтинг 6,4, доля 16,8) переиграл «Новогодний парад звезд» на «втором» (рейтинг 6,2, доля 16,2).

Самое длительное в истории новогоднее обращение президента России собрало у экранов 45,4% населения страны. Данный показатель превысил цифры не только 2020 года, но и в целом за последние 7 лет. Просмотры обращения на «Первом» составили 13,4/29.8 против 8,8/19,6 на «России-1». В молодежной среде рейтинг обращения находился на уровне 35%, тогда как зрители старшего возраста в 55% случаев его посмотрели.

Сразу после обращения президента зритель снова отдал предпочтение «Первому каналу» с цифрами 10,5/26,4, в то время, как «Голубой огонек на «Россию-1» отправились смотреть 4,9/20.6. И только ближе к финалу традиционного шоу на второй кнопке его рейтинги подросли и доля увеличилась. Однако слот с 23:30 до 01:00 во всех регионах – по всей стране, в городах 100+, в Москве остался за «Первым». 25,1% Первого против 18,5% России-1 и 16,9% НТВ.

Усилия НТВ на тему изменений новогодней сетки тоже не прошли даром. Праздничное шоу «Маска», которое стало развлекательным шоу №1 в 2020 году, не подкачало и в этот раз. Новогодний выпуск позволил увеличить аудиторию канала в два раза во временном слоте до и после полуночи (рейтинг от 5,6 до 6,3 и доля от 15,0 до 15,9), что является мощным прогрессом. С 22:30 до 23:30 НТВ по просмотрам несколько раз выходил на первое место по просмотрам в сравнении с «Первым» и «Россией-1», что было абсолютно немыслимо в прошлые годы.

Что касается в целом 31 декабря по всей стране, то с небольшим отрывом лидерские позиции за «Россией-1», в регионах 100+ «Первый канал» и «Россия-1» равны, а вот в Москве победу одержал «Первый канал». Аудитория «России-1» за 31 декабря составила 16,2%, «Первый канал» собрал 15,6%, НТВ мужественно взял 10,2%. В России 100+ «первая» и «вторая» кнопка собрали по 17%, а НТВ – 9,2%. В Москве «Первый канал» получил 20,8%, тогда как «Россия-1» довольствовалась 15,1%, а НТВ – 9,7%.

«Первый канал» стал лидером кинопоказа 31 декабря 16:00 — 19:15 с фильмами «Джентльмены удачи» и «Любовь и голуби». В 19:15 на «России-1» отвоевывают лидирующие позиции за счет показа «Кавказской пленницы» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Таким образом, уже сегодня можно сказать, что новинки «новогодних огоньков» привлекают зрителей и нежелание менять концепцию новогодней ночи постепенно с годами приводит к проседанию цифр. Тому яркий пример «Новогодний маскарад на Первом» и новогодняя «Маска» на НТВ против «Новогоднего парада звезд/Голубого огонька» на «России-1».