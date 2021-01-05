Изменившийся после пластики актер Прилучный напомнил фанатам парня Бузовой

Москва, 5 января. Звезда «Мажора» Павел Прилучный сильно изменился после скандальной драки и перенесенной пластической операции. Фанатам трудно узнать любимого актера.

Актриса Любовь Аксенова поделилась совместным снимком со своим коллегой Павлом Прилучным. После пластики черты лица актера изменились и стали более округлыми. Его волосы тоже стали длиннее. Поклонники «Мажора» отмечают его сходство с блогером и певцом Давидом Манукяном, который встречается с телеведущей Ольгой Бузовой.

«Вот это Прилучный изменился», — пишут поклонники. «Я вообще его на фото не узнала, глаза будто не его», — пишет пользовательница Instagram. «Я подумала, что это парень Бузовой», — отметила сходство еще одна поклонница.

На опубликованном снимке только от Любови Аксеновой исходит позитив. Актер Павел Прилучный дарит немного искривленную улыбку. Сам звезда недавно анонсировал фильм «Мажор», где сыграл главную роль. Картина уже вышла в прокат.

Неузнаваемость актеру Павлу Прилучному придала пластическая операция. К помощи хирургов он обратился после драки в одном из ночных клубов Калининграда. Конфликт мог возникнуть с владельцем заведения, считают некоторые очевидцы.