Всемирный банк оценил перспективы развития российской экономики в 2021 году

Вашингтон, 5 января. ВВП России вырастет на 2,6% в новом году после массовой вакцинации населения, спрогнозировал Всемирный банк в январском докладе «Перспективы развития мировой экономики».

Согласно опубликованному документу, восстановление экономики России будет проходить в умеренном темпе и при условии, что государство замедлит распространение коронавирусной инфекции внутри страны. В такой обстановке рост ВВП составит 2,6% в 2021 году и поднимется до 3% в 2022 году.

По осенней оценке Международного валютного фонда, рост заболеваемости и возобновление ограничительных мер теперь будут влиять на восстановление российской экономики в меньшей степени, нежели это было весной 2020 года.

Ранее экономист Василий Колташов объяснил, почему длинные новогодние каникулы в России выгодны для ВВП страны.