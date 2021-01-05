Китай сорвал сроки запланированной на январь миссии ВОЗ

Женева, 5 января. Китайские власти не успели подготовить документы, необходимые специалистам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для въезда на территорию страны.

Международная группа экспертов планировала приехать в республику в январе. В стране они намерены установить происхождение возбудителя коронавирусной инфекции. Данная миссия имеет первоочередное значение, из-за чего ВОЗ разочарована бездействием Пекина, отметил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

«Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена этой группы уже выехали, а остальные отложили поездку в последнюю минуту», — сказано в заявлении.

Ранее ВОЗ сообщила о выявлении свыше 740 тыс. случаев заболевания COVID-19 в мире за сутки. Общее число зараженных превысило 83,3 млн человек.