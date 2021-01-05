Вспышка коронавирусной инфекции стала причиной переноса церемонии «Грэмми»

Лос-Анджелес, 5 января. Церемония вручения ежегодной музыкальной премии «Грэмми» перенесена на неизвестную дату, сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на информацию от организаторов.

Мероприятие, проведение которого было запланировано на 31 января в Лос-Анджелесе, отложено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. По предварительной информации, оно состоится в марте этого года.

Премия «Грэмми» является самой престижной наградной в современной музыке. Ее вручают не только исполнителям за творческие заслуги, но и музыкальным продюсерам.

Западное сообщество вовсю вводит запреты и отменяет массовые мероприятия из-за COVID-19. О новых ограничениях в европейских странах подробнее в материале ФАН.