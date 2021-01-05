Решение о месте проведения ЧМ-2021 по хоккею будет принято в конце января

Берн, 5 января. Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что совет ИИХФ принял решение о переносе ЧМ-2021 по хоккею из Минска. Об этом сообщил ТАСС.

Спортивный чиновник заявил, что федерация в данный момент активно ищет замену белорусской столице. Решение о переносе связано с нестабильной политической обстановкой в стране, сказал Рене Фазель. По его словам, окончательное решение будет принято на заседании совета, которое состоится в конце первого месяца наступившего года.

Одним из возможных решений является проведение ЧМ-2021 в Риге. Другими вероятными вариантами замены является проведение мирового хоккейного первенства также в Риге и в Братиславе. Изначально предполагалось, что чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти в Минске и Риге.

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