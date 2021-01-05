Опубликовано видео чудесного спасения пензенского водителя от лобового ДТП

Пенза, 5 ноября. Пензенский автомобилист чудесным образом смог избежать лобового ДТП со встречной машиной, после того как в его правый борт въехал нарушитель правил дорожного движения. Видеозапись происшествия на Сурском мосту была опубликована на странице местного автомобильного Instagram-канала.

На записи видно, как с примыкающей к мосту дороги выехал автомобиль Lada Kalina, протаранив при этом движущийся по второй полосе моста Lada Granta. Из-за опрометчивых действий первого автомобиля водитель последнего был вынужден совершить заезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где в тот момент двигался автомобиль ВАЗ-2115.

Среагировав на опасную ситуацию, водитель встречного автомобиля успел за считанные секунды уйти с полосы, проехав всего в нескольких сантиметрах от автомобиля Lada Granta. Именно благоприятное стечение обстоятельств позволило водителю протараненной легковушки остаться живым и невредимым.

Ранее ФАН сообщал, что в серьезном ДТП с участием фуры пострадала 10-летняя жительница Пензенской области. В настоящий момент она находится в коме. Отец пострадавшей погиб на месте.