Исследовательский реактор в Иране назвали в честь погибшего физика

Тегеран, 5 января. В честь погибшего физика-ядерщика Мохсена Фахризаде назван иранский исследовательский реактор, передает информационное агентство IRNA. С соответствующим заявлением выступил глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи.

В Иране решили увековечить имя иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. В его честь назван тегеранский исследовательский реактор. Об этом было объявлено на торжественной церемонии.

«В честь мученика Мохсена Фахризаде, сердца Организации по атомной энергии на территории Шахида Шахриари, мы называем жемчужину этого места — исследовательский реактор в Тегеране», — заявил Али Акбар Салехи.

Мохсена Фахризаде называют отцом иранской ядерной программы. Он погиб 27 ноября 2020 года. Физик-ядерщик скончался в больнице, куда был госпитализирован с тяжелыми ранениями после покушения. Иранские власти обвиняют в убийстве израильскую разведку «Моссад» и западные спецслужбы.

После гибели ученого в Тегеране был принят законопроект, который обязал правительство увеличить степень обогащения урана с 4% до 20%. Иран считает, что этот шаг вынудит западные страны смягчить санкции.