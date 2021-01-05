Немецкие власти приняли решение о продлении локдауна

Берлин, 5 января. Главы федеральных и региональных округов ФРГ договорились о продлении жестких ограничительных мер до 31 января. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему находится на критическом уровне. Вместе с тем она призвала к «аккуратным» действиям в отношении «британского» штамма коронавируса.

Меркель сообщила, что уже введенные меры будут ужесточены. Так, например, ранее были допустимы социальные контакты не более, чем между пятью людьми. Начиная с 5 января, такие встречи в рамках закона можно будет проводить лишь в составе максимум двух человек.

Ранее Германия и ряд других европейских стран установили жесткие ограничительные меры из-за роста выявленных случае COVID-19. Закрылись все непродовольственные магазины, общественные заведения, был введен запрет на массовые гуляния.