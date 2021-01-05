Более тонны героина изъяли на Украине

Львов, 5 января. Крупная партия героина, весом более тысячи килограммов, была изъята на западе Украины в городе Львове. Информацию сообщила пресс-служба генерального прокурора.

Наркотики были ввезены на территорию Украины из Пакистана в декабре 2020 года через одесский порт «Южный». Об этом стало известно в ходе комплекса следственных мероприятий правоохранительных органов Львова.

По данным правоохранителей, Украина являлась транспортировочным пунктом для перевоза наркотического средства в страны Евросоюза под прикрытием дипломатического груза. В ходе обысков были задержаны четверо уроженцев Турции.

Правоохранительные органы сообщили, что стоимость обнаруженной партии героина составляет 2,3 млрд гривен. Следствие продолжает вести работу по выявлению всех участников преступно-наркотического синдиката.