Страны Персидского Залива и Египет подписали соглашение о перемирии с Катаром

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн подписали соглашение о прекращении конфликта с Катаром, который продолжался более трех лет.

Документ приняли в рамках 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Подписание перемирия

Переговоры ССАГПЗ состоялись 5 января 2021 года. Глава МИД Египта Самех Шукри положительно оценил итоги саммита.

«Это происходит в рамках постоянной заинтересованности Каира в солидарности между соседними государствами и их ориентации на консолидацию рядов и устранение любых разногласий между братскими державами», — заявил дипломат.

Шукри надеется, что принятое соглашение поспособствует совместному преодолению проблем, с которыми сталкиваются страны.

Также по итогам переговоров Саудовская Аравия открыла границы с Катаром. По мнению наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана, саммит повлияет на «укрепление братства и стабильности в регионе». Тогда как министр иностранных дел Адель ибн Ахмед аль-Джубейр назвал принятые договоренности «полным развалом спора и возвращением к дипломатическим отношениям».

Полное содержание документа пока неизвестно. Однако опубликована часть, где подписанты соглашаются не посягать на суверенитет друг друга и сотрудничать в борьбе с терроризмом.

Истоки ссоры с Катаром

Конфликт между Дохой и соседними державами начался в июне 2017 года. Тогда Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн ввели санкции против государства, объяснив это решение агрессивной политикой эмира Тамима бен Хамада аль-Тани.

Для снятия экономических ограничений Катар должен был выполнить 13 требований. В них входило прекращение сотрудничества с Ираном, Турцией, террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) и другими экстремистскими группировками. Также Доху просили закрыть телеканал «Аль-Джазира» и ряд СМИ, которые финансировались из госбюджета.

Однако Катар отказался выполнять вышеперечисленные требования и приспособился к жизни в «санкционной» реальности. Он нашел партнеров в лице Ирана и Турции, а также начал успешно развивать собственную промышленность.

1 Организация запрещена на территории РФ.