Саудовская Аравия намерена сократить нефтедобычу в феврале и марте

Эр-Рияд, 5 января. Власти Саудовской Аравии готовы ограничить добычу нефти на дополнительный млн баррелей в сутки в феврале и марте 2021 года, заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман.

Показатель добычи в заявленный период будет находиться на уровне более 8,1 б/с, отметил глава ведомства во время пресс-конференции по результатам встречи стран ОПЕК+. По его словам, данный шаг правительство предпринимает добровольно, решение никак не связано с волнениями из-за спроса на сегодня и направлено на предотвращение неблагоприятных событий.

«Саудовская Аравия готова к добровольному сокращению в феврале и в марте на 1 млн баррелей дополнительно к установленному с нашими коллегами уровню сокращения», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно о возможном увеличении Россией объема нефтедобычи в феврале. Инициатива сейчас находится на рассмотрении ОПЕК+.