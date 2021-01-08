Спасатель назвал ФАН порядок действий при переохлаждении

Синоптики прогнозируют сильные морозы в ряде регионов России. Резкое похолодание ожидается до конца недели на Урале и в Сибири. Ночью температура воздуха в этих регионах будет опускаться до 25-30 градусов ниже нуля, что на пять-десять градусов ниже климатической нормы.

Начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, спасатель Александр Зуев поделился с ФАН основными рекомендациями по поведению на морозе и озвучил порядок действий при обморожении и переохлаждении.

Собеседник Федерального агентства новостей заявил, что все переносят холод по-разному, все зависит от индивидуальных особенностей. Александр Зуев отметил, что даже при хорошей переносимости низких температур не стоит пренебрегать специальной одеждой, рассчитанной на такую погоду, а также необходимо следить за своим питанием.

«В каждом климате, даже при температуре минус 40–50 градусов, при правильно подобранной одежде можно находиться на улице достаточно долгое время. Все зависит от индивидуальных особенностей организма, от способности переносить холод. Если человек переезжает из теплого климата в холодный, то [он] меньше времени сможет находиться на морозе. Вообще правильно подобранная одежда и сбалансированное питание помогают выдерживать человеку низкие температуры достаточно долго», — рассказал собеседник ФАН.

Спасатель объяснил, что у переохлаждения есть три стадии: начальная, средняя и тяжелая. По словам Зуева, крайне важно самостоятельно распознать, насколько сильно вы замерзли, чтобы не доводить до третьей стадии и не потерять сознание.

«Первая стадия — это то, что мы испытываем, когда, например, долго стоим на остановке, ждем автобус: это у нас тремор, посинение слизистых, дрожь. При средней степени переохлаждения температура тела понижается до 35 градусов, в этой ситуации человек уже нормально не оценивает свои действия, у него все движения заторможены, он сильно переохладился и ему уже нужна первая помощь. При тяжелой степени температура тела понижается до 30 градусов, в этой ситуации пострадавший сильно заторможен, на конечностях наблюдается сильный отек с сильно выраженным посинением», — пояснил спасатель.

При тяжелой степени, заявил Александр Зуев, человек может потерять сознание, и если никто вовремя не придет на помощь, то его уже не спасти. По словам эксперта, чаще всего от мороза погибают лица без определенного места жительства либо уснувшие на улице пьяные люди, не добравшиеся до дома. Спасатель дал рекомендации по первой помощи при переохлаждении.

«Если чувствуете уже первые признаки легкой степени, нужно сразу же идти в теплое место, не доводить до средней степени. Если нет возможности зайти — подвигаться, походить, не стоять на месте. При средней степени человека без вариантов нужно переносить в теплое место, в область затылка и область сердца укладывать теплые грелки, поместить его в теплый душ и постепенно повышать температуру воды. При обморожении конечностей опускать их в воду нельзя ни в коем случае. Нужна нейтральная повязка, перебинтуйте конечность чистым материалом и вызовите скорую», — рассказал Александр Зуев.

Ранее ФАН писал, как врачи в Петербурге спасли уснувшую на льду девушку. Спасенная была настолько пьяна, что даже не смогла назвать свое имя и объяснить, как оказалась под мостом. Неравнодушные очевидцы спасли девушке жизнь, вовремя вызвав медиков.