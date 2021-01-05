Почему турецкие студенты протестуют против ректора-назначенца Эрдогана

Турецкий новый год начался с комендантского часа, который продлился 4 дня. И как только он закончился, тысячи студентов и выпускников собрались у самого престижного учебного заведения страны — Босфорского университета — для участия в протесте против назначения в их вуз ректором человека, которого для них выбрал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Недовольство студентов вызвало главным образом то, что на должность ректора был назначен человек, который ранее являлся членом правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и с 2002 по 2015 год активно участвовал в деятельности в партии Эрдогана.

Akademik kariyerini AKP teşkilatında başarıyla tamamlayan Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesine "rektör" olarak atandı.



2002, AKP Sarıyer ilçe kurucusu

2007, AKP İstanbul İl Bşk. Yardımcılığı

2009, AKP Ataşehir Belediye Bşk. aday adayı

2015, AKP İstanbul 1.Bölge Mv. aday adayı ???? pic.twitter.com/A7Bny9gZ5V — Zencefilli Kurabiye (@ZencefilliKura7) January 5, 2021

Протесты

К демонстрации студентов перед входом в университет в стамбульском районе Хисарустю присоединились учащиеся из других вузов. Протестующие скандировали «Нам не нужен ректор-назначенец» и «Нам не нужен плагиат».

Сразу после назначения Мелиха Булу в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что его докторская диссертация и другие научные статьи были в большей степени заимствованы из других работ.

Студенты заявили, что их беспокоит не сама кандидатура Булу, а научная свобода в вузе.

«Независимость университета может быть сохранена ​​только путем избрания главы, выборами, проводимыми научным персоналом», — заявили они.

Мирный протест вдруг перерос в столкновения со студентами, полиция начала применять дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрации.

Zorlama dayatma mecbur kılma istemiyoruz ve faşizme hayır diyoruz



Polis, kampüse girmek isteyen Boğaziçi öğrencilerine plastik mermi sıkarak orantısız güç kullanarak müdahale etti. pic.twitter.com/ZuboXm8bk2 — Sıdık Taş (@Sdk56hdp) January 4, 2021

На следующий день власти страны задержали 17 участников протеста, заявив, что 15 из них якобы являются представителями запрещенных в Турции крайне-левых организаций. По мнению властей, задержанные провоцировали беспорядки во время демонстрации студентов.

Ректоров теперь назначает Эрдоган

До того как правящая партия изменила законодательство, ректор университета выбирался из нескольких кандидатур в результате внутреннего отбора в учебных заведениях. Однако в 2016 году после попытки переворота Эрдоган отменил это право, и перенес полномочия назначений ректоров в свои руки.

«Из функционера ПСР не выйдет ректор» (подпись на плакате. — Прим. ФАН).

Мелих Булу до решения Эрдогана о его переназначении занимал аналогичный пост в стамбульском университете Халич. До этого он получил докторскую степень в Босфорском университете.

В тот же день учебный состав Босфорского университета устроил акцию протеста против назначения ректора Эрдоганом. В качестве протеста преподаватели повернулись спиной к зданию университета.

???? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasının yankıları sürüyor: Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörlük binasına arkalarını dönerek kararı protesto ettipic.twitter.com/9BljbNmHn7 — Ahval (@ahval_tr) January 5, 2021

В совместном заявлении преподаватели раскритиковали назначение Булу, заявив, что этот шаг явно нарушает академическую свободу и автономию университета. Ученые заявили, что впервые с 1980 года, когда в стране произошел военный переворот, ректором университета был назначен кто-то извне.

Справка:



Босфорский университет был основан в 1863 году и стал первым американским высшим учебным заведением за пределами США. В шести корпусах университета одновременно обучается более 15 000 студентов. Выпускники вуза легко находят работу, и в дальнейшем занимают ключевые и руководящие посты в ведущих компаниях и на госслужбе.

Ученые заявили, что данная практика является продолжением антидемократических и противоправных решений властей в последние годы.

«Мы не принимаем это решение, которое явно нарушает академическую автономию нашего университета, его научную свободу и демократические ценности», — сказали они.

Кадры правящей партии

Между тем, согласно турецким СМИ, в настоящее время примерно 20 ректоров так или иначе в своей предыдущей карьере были связаны с партией Эрдогана. Некоторые из них являются бывшими депутатами от ПСР, не победившими на выборах в депутаты парламента или неудачными кандидатами в мэры муниципалитетов.

Глава оппозиционной партии Мерал Акшенер считает, что своим назначением Эрдоган не только пытается взять под контроль Босфорский университет, но и найти применение своим безработным кадрам.

«Если у ваших друзей экономические проблемы, найдите им другое применение. В вашем дворце множество советников, возьмите их туда», — сказала Акшенер.

Akşener'den Boğaziçi tepkisi: Bu arkadaşların ekonomik imkanları zayıfsa başka türlü değerlendirin. Bir sürü sarayda danışmanlıklar var, oraya getirinhttps://t.co/jhakOkjy1f — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 4, 2021

Виртуальная конница

Турецкие СМИ сегодня опубликовали еще одну деталь из биографии Булу, согласно которой, он находился во главе группы «Виртуальная конница» (Sanla Akıncılar), целью которой являлось противостоять негативным комментариям в отношении Эрдогана и ПСР в соцсетях.

Издания приводят примеры из публикаций, в которых Булу рассказывал о своей работе и обучению сотрудников «Виртуальной конницы»:

«Наши преподаватели рассказывают, как проводятся психологические операции влияния, и как в этих целях используются СМИ».

Команда Булу насчитывала более 300 человек и состояла из людей, разбиравшихся коммуникациях, экономике, внешней политике и цифровых технологиях.

Элита ПСР

Булу не просто был функционером партии с первого дня ее основания, но и пытался попасть в парламент, став законодательной частью ПСР. Однако ему это не удалось, и он пошел по иному пути. Другими словами, Булу не просто человек, являющийся новой элитой ПСР, которой партия всегда найдет применение, но и который теперь будет продавливать интересы правящей партии в главном вузе страны.